В Саратове на городском пляже нашли труп ребёнка

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Правоохранители начали по факту смерти девочки масштабное разбирательство.

В Саратове утром 8 июля нашли на городском пляже труп ребёнка. Инцидент произошёл на пляже под автомобильным мостом Саратов-Энгельс. Тело обнаружил сторож. Мужчина сразу же сообщил о происшествии в полицию. Правоохранители мгновенно отреагировали на вопиющий случай и начали масштабную проверку. Оперативно была установлена личность ребёнка.

Выяснилось, что погибла 11-летняя девочка. Эксперты заявили после предварительного осмотра тела, что на нём нет следов насилия. В то же время известно, что в воде оно пролежало не менее суток. Кто родители девочки и почему они не искали её, сейчас выясняют полицейские. Начат комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, изучение личности ребёнка, условий ее жизни.

Ранее мы писали, что в Камызяке Астраханской области спасли утопающих подростков. Ребят на надувном матрасе унесло от берега на полтора километра. К счастью, трагедии удалось избежать.