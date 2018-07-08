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В Ленобласти электричка отрезала руку мужчине

Сегодня, 11:44

В настоящее время конечность ищут на железнодорожных путях.

В Ленобласти в результате наезда поезда пострадал пешеход. Электричка отрезала мужчине руку. В местном сегменте социальных сетей распространили сообщение о том, что данный инцидент произошёл накануне днём примерно в 13 часов близ станции Тосно-2 в черте города Тосно.

Наезд на человека произошёл по причине неосмотрительности пешехода. Мужчина перебегал через пути в момент приближения поезда. В результате инцидента 61-летнему петербуржцу колесом отсекло руку. Его в тяжёлом состоянии экстренно доставили в больницу Тосненского района Ленобласти.

Тем временем волонтёры вели поиски потерянной конечности. В социальных сетях они попросили о помощи у кинологов, поскольку найти часть тела может лишь специально обученный пёс. Авторы публикации отмечали, счёт идёт на минуты, поскольку пришить и спасти кисть врачи смогут лишь в течение 6-12 часов. Смогли ли найти волонтёры утраченную часть тела, не известно.

Ранее мы писали, что в Ростовской области пассажирский поезд столкнулся с КамАЗом. В результате трагедии погибли два человека.

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