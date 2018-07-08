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В Оренбурге на реке Урал утонула девушка

Сегодня, 09:47

Вода – не только спасение от жары. Она же является источником повышенной опасности, и относиться к купанию следует осторожно.

 Это подтверждает очередной случай в Оренбурге. Там в черте города в реке Урал утонула девушка.

Она перестала выходить на связь 7 июля около 12 часов. Родственники и знакомые заволновались и сообщили о пропаже правоохранителям, предположив, что девушка могла утонуть.

Их опасения, к сожалению подтвердились. Девушка была найдена утонувшей. Спасатели обнаружили тело около 21-30 в реке Урал в городской черте.

Утонувшую спасатели подняли с речного дна и передали правоохранителям.

Ряд пользователей местных соцсетей высказывают предположение, что утонувшая в Оренбурге девушка купалась в пьяном состоянии.

Выяснить, что стало причиной её смерти, предстоит экспертам. О том, что на теле утонувшей были признаки того, она стала следствием криминала, не сообщается.

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