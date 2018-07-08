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Опять скрали: СБУ не допустило техногенную катастрофу на АЭС

Сегодня, 07:34

Возможно, Чернобыль бы и не повторился, но последствия могли стать тяжёлыми. Спецслужбы Украины оказались начеку.

 СБУ проинформировала, что не допустило техногенную катастрофу на АЭС, где было закуплено некачественное оборудование. В соцсетях уже горько шутят, что «опять скрали».

Объектом внимания СБУ стала Южно-Украинская АЭС, где был закуплен бракованный кабель электропитания, что могло повлечь техногенную катастрофу.

Факт того, что кабель не соответствует никаким стандартам, правилам и нормам по радиационной и ядерной безопасности, уже установлен. Сейчас некачественное оборудование демонтируется.

Страна, пережившая Чернобыль, продолжает «баловаться» со своими АЭС. Видимо, желание нажиться любой ценой сильнее страха второй раз наступить на атомные грабли.

На плачевное состояние энергетической отрасли Украины уже неоднократно указывали и в Раде. Там ряд депутатов отмечали, что ситуация стала абсурдная и критическая. Парламентарий Куприй удивляется, что сначала нужно было «всё разворовать», а теперь с протянутой рукой – к Западу.

Он продолжил, что нынешний глава украинского Минэнерго не имеет программу выхода из кризиса и не может сказать, что вообще происходит.

Огромной проблемой для украинских АЭС стало то, что оттуда массово увольняется персонал. Люди уезжают на работу в такие страны, как Россия, Белоруссия и Турция. Причина  – недостаток финансирования атомной энергетики Украины.

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