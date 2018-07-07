В Воронеже найден мёртвым пропавший весной даун

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Он исчез ещё в апреле этого года. Поиски не прекращались. Нашли, но не живым.

В Воронеже найден мёртвым даун, пропавший 11 апреля. Поиски велись с привлечением волонтёров. Мужчина был на первой группе инвалидности. Он страдал слабоумием. Иначе говоря, был даун. С тех пор, как он покинул жилище, его никто не видел.

Где он был всё это время, не известно или не сообщается.

Также пока не предоставлено информации, носила ли его смерть в Воронеже криминальный или естественный характер.

Помимо того, поисковики не сообщили, где находился обнаруженный ими спустя столько времени даун.

Мужчине было 48 лет. У него были родственники. Однако, с момента исчезновения он прекратил выходить с ними на связь.