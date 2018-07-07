VistaNews.ru


В Воронеже найден мёртвым пропавший весной даун

Сегодня, 19:34

Он исчез ещё в апреле этого года. Поиски не прекращались. Нашли, но не живым.

В Воронеже найден мёртвым даун, пропавший 11 апреля. Поиски велись с привлечением волонтёров. Мужчина был на первой группе инвалидности. Он страдал слабоумием. Иначе говоря, был даун. С тех пор, как он покинул жилище, его никто не видел.

Где он был всё это время, не известно или не сообщается.

Также пока не предоставлено информации, носила ли его смерть в Воронеже криминальный или естественный характер.

Помимо того, поисковики не сообщили, где находился обнаруженный ими спустя столько времени даун.

Мужчине было 48 лет. У него были родственники. Однако, с момента исчезновения он прекратил выходить с ними на связь.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Пропавший вокалист Frightened Rabbit Скотт Хатчинсон найден мертвым

В Воронеже нашли ранее пропавшего парня в пешеходном переходе живым

Британский эксперт развеял слухи об утечке «Новичка» из лаборатории Королевства

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем