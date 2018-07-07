В Омске приступили к арестам Свидетелей Иеговы

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Правоохранители приступили к активным действиям против последователей этой общины, которая в РФ запрещена. Проводятся обыски и осуществляются задержания активистов.

В Омске также присутпили к арестам наиболее активных участников Свидетелей Иеговы* (запрещена в РФ). В городе это первые случаи задержаний представителей этой секты.

Этому предшествовало пять обысков на квартирах её активистов. При этом произошло изъятие техники и носителей информации.

После этого произошло задержание Сергея и Анастасии Поляковой. Их подозревают в подстрекательстве к экстремистской деятельности.

Ряд источников сообщают, что дверь, ведущую в их квартиру, силовики взломали, так как те не хотели её добровольно открывать.