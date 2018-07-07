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В аэропорту Мурманска житель Таиланда прожил неделю без документов и денег

Сегодня, 18:20

Предположительно, его ограбили, но сам он не смог объяснить ситуацию из-за языкового барьера. Спустя 7 дней он покинул город.

В аэропорту Мурманска целую неделю без документов и денег прожил житель Таиланда. У работников воздушной гавани не было причин выгонять туриста, потому он спокойно смог решить возникшие программы и покинул аэропорт. Предполагается, что тайцу удалось связаться с родственниками.

По словам очевидцев, иностранца могли ограбить, украв у него документы и все деньги. Сам он не смог объяснить ситуацию, так как не знал ни русского, ни английского языков. Подданный Таиланда не отличался наглостью и грубостью, мужчина вел себя скромно, потому он и смог прожить в аэропорту столь длительное время.

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