Жертва поезда на ЧМ: В Сочи под его колёсами погиб сотрудник РЖД

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Видимо, это стало следствием полного аврала в Адлерском вагонном депо. Мужчину просто «умотало».

Таким образом, на ЧМ-2018 по месту его проведения – это первая жертва поезда. Сотрудник РЖД погиб в Сочи под его колёсами.

Очевидцы информируют, погибший, которому было 40 лет, трудился в депо РЖД без выходных и должного отдыха. Его состояние было сонное.

Мужчина пересекал ж/д пути, разговаривая по телефону. Он, наверное, слышал гудки состава, который приближался. И остановился.

Одновременно, другой состав сдавал назад. Его жертва, скончавшаяся на месте, не услышала.

В Сочи у погибшего осталось двое детей.