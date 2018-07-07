VistaNews.ru


Жертва поезда на ЧМ: В Сочи под его колёсами погиб сотрудник РЖД

Сегодня, 17:45

Видимо, это стало следствием полного аврала в Адлерском вагонном депо. Мужчину просто «умотало».

Таким образом, на ЧМ-2018 по месту его проведения – это первая жертва поезда. Сотрудник РЖД погиб в Сочи под его колёсами.

Очевидцы информируют, погибший, которому было 40 лет, трудился в депо РЖД без выходных и должного отдыха. Его состояние было сонное.

Мужчина пересекал ж/д пути, разговаривая по телефону. Он, наверное, слышал гудки состава, который приближался. И остановился.

Одновременно, другой состав сдавал назад. Его жертва, скончавшаяся на месте, не услышала.

В Сочи у погибшего осталось двое детей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

31-летний мужчина погиб под колесами электрички в Брянске

В Новосибисркой области 5-летний мальчик погиб под колесами поезда

На Кубани 14-летний подросток погиб под колесами поезда

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем