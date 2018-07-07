В Киеве из пистолета расстреляли журналистку с ребёнком на руках

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Мужчину задержала полиция, он находится под стражей.Мужчину задержала полиция, он находится под стражей.

В Киеве сегодня днём из пистолета расстреляли журналистку Евгению Моторич. Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале. В женщину с ребёнком на руках попала резиновая пуля из травматического оружия, когда она поднималась к зданию. По словам самой представительницы СМИ, мужчина не целился в неё, а внезапно выстрелил в землю.

Пуля срикошетила и попала в Евгению. Муж журналистки Тарас Семенюк рассказал, что супруга находится в шоковом состоянии в большей степени из-за того, что в момент случившегося на её руках был маленький ребёнок. Она сильно испугалась за него. Сама Моторич получила в результате инцидента лишь небольшой синяк. Стрелка уже задержала полиция. В настоящее время устанавливаются мотивы его поступка, а также откуда у него взялось оружие.

Ранее украинские СМИ рассказали о нападениях на журналистов. Представители масс-медиа пожаловались ОБСЕ на систематическое нарушение своих прав и препятствование журналистской деятельности.