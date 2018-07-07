Под Смоленском извращенец на фургоне пугает подростков

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Местные дети в ужасе оглядываются в поисках "белого фургончика".

В городе Вязьма под Смоленском жители сообщают, что на улицах города появился некий "извращенец на фургоне", который пугает детей и подростков. Первой об этом рассказала местная учительница в социальных сетях.

"Добрый дядя сидел в машине, возле центрального парка, напротив гостиницы, мимо проходили дети, которым он предложил составить компанию и помочь ему. Позорище, максимальный перепост, мамочки, берегите своих девочек!!! Дети пришли ко мне на урок в подростковом стрессе," — сообщает Ника Михайлова в группе «Признания Вязьмы <3».

Позднее выяснилось, что марка фургона Fiat Dukato и детям удалось сфотографировать номер машины.

Сообщается, что за рулем сидел мужчина 48-50 лет, одет в темные брюки и рубашку. Заговаривал с детьми и просил якобы о "помощи". Естественно, они отказывали и ускоряли шаг.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке была похожая ситуация. Мужчина пытался заманить детей к себе домой "посмотреть котика". Только вот котика никакого у него не было, а был только половой орган, который он и демонстрировал детям.

Правоохранительные органы призывают детей и подростков не разговаривать с незнакомцами и минимизировать прогулки в одиночестве.