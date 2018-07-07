В Твери полуголый мужчина распугал прохожих

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Неадекватный местный житель бросался даже не проезжающие мимо автомобили.

Днём 7 июля в Твери заметили мужчину, адекватность которого вызывала сомнения. Примерно в 14:30 его видели на улице Озёрной. Полуголый человек в шортах распугал прохожих своим поведением. Он устроил дебош во дворе жилого дома, после чего закурил посреди улицы и начал бросаться на проходящих мимо пешеходов. Очевидцы утверждают, что временами мужчина пытался спровоцировать водителей проезжавших по проезжей части автомобилей.

Горожане подозревают, что герой данной истории находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Несмотря на то, что местный житель доставлял немало проблем прохожим и автомобилистам, никто не захотел пожаловаться на него в полицию. Спустя минут 10-15 он ушёл в неизвестном направлении.

Ранее мы писали, что отдыхающих на пляже в Нижнем Новгороде возмутил голый мужчина. От местных жителей он был удостоен массы нелестных комментариев в свой адрес.