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В Воронеже самолёт сделал экстренную посадку из-за приступа боли у пассажира

Сегодня, 16:57

Лайнер спокойно шёл по своему маршруту. Рейс следовал из Махачкалы в Москву.

Внезапно, у одного из пассажиров случился резкий приступ боли. По решению командира борта, самолёт сделал экстренную посадку в Воронеже.

К моменту приземления в аэропорт уже прибыли медики. Они сняли пострадавшего с самолёта и доставили его к врачам областной больницы, находящейся в Воронеже. Те заподозрили у него возникновение панкреатита.

После того, как самолёт совершил экстренную посадку в Воронеже, он с некоторой задержкой направился дольше до Москвы.

В Воронеже это уже не первый случай, когда с самолёта снимают нездорового пассажира. В марте этого года медики забрали пациента, летевшего с Гоа, у которого заподозрили возникновение резкого инфекционного заболевания.

Впоследствии оказалось, что это кишечная инфекция.

О состоянии мужчины с подозрением на панкреатит, пока ничего не известно.

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