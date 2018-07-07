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В Ростове из-за халатности чиновников на голову мальчику свалился кусок штукатурки

Сегодня, 16:28

Родители мальчика стремятся к правосудию, их поддержали жители дома.

7 июля в Ростовском доме №7 на улице Суворова в подъезд вошли два мальчика. Одному из них на голову свалился маленький кусок штукатурки, а другому значительно больший. Родители мальчика обратились в больницу, но от госпитализации отказались. Ночью ребенку стало хуже, была вызвана скорая. В больнице поставили диагноз: сотрясение мозга. Местные жители тут же отреагировали на случившееся.

Дому, в котором они проживают, уже 120 лет и он был признан аварийным. Срок расселения растянули на 15 месяцев, жители просили уменьшить срок до 6 месяцев, однако чиновники отказывали под разными предлогами и требовали все больше документов. Логично было предположить, что они тянут время.

Теперь из-за их халатности пострадал ребенок и его родители не оставят это дело в покое. Мама мальчика говорит, что самое обидное состоит в том, что ей вместо того, чтобы лечить пострадавшего ребенка, приходится бегать по разным чиновничьим кабинетам и доказывать, что они виновны в случившемся.

В понедельник, 9 июля, жители дома собираются идти в следственный комитет в Ростове для того, чтобы добиться справедливости и наказания чиновников за преступное бездействие.

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