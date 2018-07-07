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Бурсин, руководивший спасателями в «Зимней вишне», оказался под следствием

Сегодня, 15:05

Задержан Андрей Бурсин, начальник первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области. Во время ЧП в ТРЦ его отряд первый явился для ликвидации огня. Об этом представителям СМИ сообщили следователи.

После ликвидации последствий пожара, руководивший спасателями в «Зимней Вишне» Бурсин неоднократно сообщал, что в торговом центре не сработали противопожарные системы. Он также заявлял, что спасатели, прибывшие на место происшествия, первым делом отправились на 4 этаж помещения, так как там был источник пламени, и сразу же принялись эвакуировать людей, которые там находились.

25 марта в этом торгово-развлекательном центре от огня и отравления дымом трагически погибли более 60 людей, из них 37 детей. Под следствием оказалось 10 человек, начальник караула 2-ой пожарной Сергей Генин и один из руководителей главной конторы МЧС России в Кемеровской области Григорий Терентьев.

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