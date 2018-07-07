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В Москве задержана девушка, бесплатно рисовавшая флаги на лицах

Сегодня, 14:40

Инцидент попал на видео, полиция провела задержание на улице Никольской. Девушка кричала, что не хочет в тюрьму и пыталась вырываться.

В Москве тремя сотрудниками правоохранительных органов была задержана девушка, бесплатно рисовавшая флаги на лицах довольных болельщиков. Таким промыслом она занималась на улице Никольской. Соответствующий ролик был опубликован в социальных сетях, где пользователи бурно обсуждали ситуацию.

На сегодняшний день в России в связи с проведением Чемпионата мира по футболу на улицах можно встретить массу иностранцев. В целом, люди довольны радушием россиян и их гостеприимством. Многие туристы отметили, что их государственные СМИ навязывают негативные мысли по поводу России. Сегодня, 7 июля, Россия сыграет с Хорватией, за историческим матчем будут наблюдать болельщики во всем мире.

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