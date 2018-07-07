Беременная женщина обнаружена мертвой в одном из домов Петербурга

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Обстоятельства смерти 18-летней девушки выясняются. Возможно, это было убийство.

В Санкт-Петербурге было обнаружено тело 18-летней беременной девушки. Как выяснилось позже, она была гражданкой Белоруссии. Тело нашли родители на съемной квартире, где она жила вместе с ними. Беременная женщина проживала на Туристской улице Санкт-Петербурга в доме №20. По словам родственников, она была мертва уже вечером 6 июля.

По предварительным данным, смерть не была насильственной, но убийство также не исключается, так как способов убить, на первый взгляд незаметно, масса. Правоохранительным органам удалось узнать, что девушка находилась на седьмом месяце беременности. Тело находится в одном из моргов, обстоятельства гибели находятся на стадии выяснения. Родители утверждают, что при жизни девушка не болела ничем опасным и ее смерть для них неожиданна.

Также сообщается, что 7 июля в населенном пункте Находки в одном из домой брат беременной женщины перерезал ей горло в ее день рождения. По сведениям СМИ, женщина была обнаружена мертвой ее 10-летним соседом.