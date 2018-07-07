VistaNews.ru


В Перми стая бродячих собак поселилась вблизи школы

Сегодня, 13:08

Животные пугают детей и нападают на местных жителей. Ситуацию активно обсуждают на просторах социальных сетей, люди вместе ищут выход.

Местные жители Перми жалуются, что на улице Технической вблизи школы №116 поселилась стая бродячих собак. Ситуация активно обсуждается на просторах социальной сети, где напуганные люди ищут выход вместе. По словам очевидцев, дети постоянно кричат от того, как в их сторону направляются собаки, а взрослые вовсе вынуждены защищаться от нападок бродячих псов.

Естественно, так долго продолжатся не может, поскольку нападение собаки чревато негативными и даже трагическими последствиями. Некоторые пользователи Сети советуют перестрелять животных, другие предлагают мирные пути решения: найти волонтеров, которые смогли бы пристроить собак.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Жителей Кисловодска пугают стаи бездомных собак

В Иваново бродячие собаки нападают на людей

В Колпашево две крупных бродячих собаки на глазах у людей растерзали таксу

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем