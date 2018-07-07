В Перми стая бродячих собак поселилась вблизи школы

Сегодня, 13:08

Животные пугают детей и нападают на местных жителей. Ситуацию активно обсуждают на просторах социальных сетей, люди вместе ищут выход.

Местные жители Перми жалуются, что на улице Технической вблизи школы №116 поселилась стая бродячих собак. Ситуация активно обсуждается на просторах социальной сети, где напуганные люди ищут выход вместе. По словам очевидцев, дети постоянно кричат от того, как в их сторону направляются собаки, а взрослые вовсе вынуждены защищаться от нападок бродячих псов.

Естественно, так долго продолжатся не может, поскольку нападение собаки чревато негативными и даже трагическими последствиями. Некоторые пользователи Сети советуют перестрелять животных, другие предлагают мирные пути решения: найти волонтеров, которые смогли бы пристроить собак.