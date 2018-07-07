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6-летний ребенок из-за боязни интерната проходил год с пулей в теле

Сегодня, 12:40

В Самаре маленький мальчик получил ранение из пневматического пистолета. Пуля застряла в вене, препятствовав кровопотере. О произошедшем шокированный юнец решил умолчать.

6-летний ребенок проходил год с пулей в брюшной полости из-за боязни интернета. Раненный мальчик полагал, что приемные родители откажутся от него, обнаружив шокирующую травму.

Роковой выстрел из пневматического пистолета произвел другой воспитанник интернета в Самаре. Пуля застряла в вене, из-за чего кровь не пошла. Друзья решили скрыть от всех подробности ЧП, дабы избежать наказания.

Однако спустя год ранение дало о себе знать. Мальчик все чаще начал чувствовать боли в брюшной области, впоследствии оказавшись в реанимации. Врачи извлекли инородный предмет из тела ребенка, а приемные родители с пониманием отнеслись к скандальной истории.

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