Змея оказалась во дворе жителя Кисловодска

Сегодня, 12:44

Змея напугала местных жителей. Засилье ползучих животных - не единичный случай.

В Ставропольском крае в поселке Луначарского города Кисловодска во дворе местного жителя обнаружена змея. Ее попытались поймать, но змея уползла до приезда специальных служб. Сообщается, что ранее в этом регионе была укушена медработница, предположительно черной гадюкой. Она была немедленно доставлена в одну из местных больниц.

Случаи засилья змей не единичны. В Новокузнецке ранее также оказалась, предположительно, опасная ядовитая змея. Жители Тамбовской области в панике смотрят под ноги, чтобы не быть укушенными.

Для предостережения жителей поселков существует несколько правил по избежанию столкновения с ползучими животными. Так, например, не нужно заходить в пустынное поле, в высокую траву или же заброшенные места, там, как сообщается, может быть большая концентрация змей. Возможно, это будут только безобидные ужи, но вероятность встретить ядовитую змею также не исключается.