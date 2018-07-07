В Москве за езду без прав задержали Мару Багдасарян

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Девушка была за рулем Mercedes, его отправили на спецстоянку. Сотрудники ГУ МВД подтверждают факт задержания водителя без прав, но на личность не указывают.

Сегодня, 7 июня, около 01:30 сотрудники ДПС задержали в Москве Мару Багдасарян за езду без прав. В ГУ МВД подтверждают факт такого задержания, но на личность водителя не указывают. ЧП произошло на улице 3-й Магистральной, девушка была за рулем Mercedes. Чем теперь закончатся незаконные поездки Мары Багдасарян, неизвестно.

Девушка отличилась массой штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также была участницей жутких ДТП. Все это время наказание обходило ее стороной, единственное, как реагировали власти, это лишали Мару водительских прав. Судя по сегодняшней ситуации, эта мера не имеет никакого влияния.