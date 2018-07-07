Сегодня, 10:29

Обманутые водители намерены обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Инцидент произошел в Нововоронеже, где вместо 20 литров в канистры покупателю налили 18 литров.

В социальной сети появилось сообщение, согласно которому в Воронежской области на АЗС не доливают бензин. По словам потерпевшего, он прибыл на заправку в Нововоронеже с двумя 10-литровыми канистрами, где заказал 20 литров 92-го бензина. В результате в одну тару налили 10 литров, а в другую только 8, о чем говорят отметки, причем разницу видно невооруженным глазом.

На возмущения кассир АЗС отметила, что система показывает ей 20 литров и она ничего не может с этим поделать. Видимо, мошенники не рассчитывали, что кто-то будет набирать топливо канистрами, так как в баке никто не видит недолив. Естественно, обманутый водитель намерен обратиться в Роспотребнадзор или прокуратуру.