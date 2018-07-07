В Армавире «народный умелец» запустил в систему газоснабжения дома воду

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В результате аварии жильцы двух подъездов надолго остались без газа.

В Армавире Краснодарского края на днях произошёл курьёзный случай. Из конфорок газовых плит жильцов одного из многоквартирных домов города внезапно начала идти вода. Местные жители недоумевали, что могло привести к подобному происшествию, и принялись массово звонить в «Армавиргоргаз».

Сотрудники ремонтной бригады отключили подачу газа в квартиры и принялись искать источник, откуда в систему газоснабжения дома попала жидкость. Оказалось, что воду случайно запустил местный «народный умелец». Мужчина самостоятельно установил у себя в квартире газовую колонку, но за неимением необходимых знаний и навыков неправильно её подключил. В итоге устройство запустило в систему воду.

Примечательно, что виновник аварии сперва не признавал свою вину, а когда к нему попросились в квартиру сотрудники «Армавиргоргаза», под надуманным предлогом не пускал их. Под давлением общественности мужчина сознался в содеянном и пообещал возместить убытки. Их накопилось немало – порядка 45 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Одинцово коммунальщики отключили горячую воду на 999 лет. Местные жители были удивлены, когда увидели соответствующее объявление.