VistaNews.ru


В Таиланде власти отказались от спасения детей из пещеры вплавь

Сегодня, 10:04

При операции спасения погиб боевой пловец королевских ВМС. Он добровольно вызвался участвовать в спасении детей из затопленной пещеры.

Сообщается, что причиной его смерти стала потеря сознания при прохождении затопленной пещеры. После этого власти отказались от идеи спасения вплавь детей, попавших в беду в Таиланде. Поначалу ВМС этой страны предлагало, чтобы к каждому ребёнку был приставлен профессиональный напарник-дайвер.

Также пришлось отказаться и от прокладки воздушного кабеля. Этому препятствует наличие узких коридоров и резких поворотов пещеры.

В спасении детей в Таиланде решил оказать помощь и Илон Маск. Им туда уже направлены специалисты, работающие в двух его компаниях. Они на месте приступят к изучению возможностей эвакуации.

Перед этим свою помощь предлагало МЧС России. Как в итоге будут спасать детей из пещеры в Таиланде, пока не известно.

Юные футболисты в возрасте 11 – 16 лет вместе с футбольным тренером, которому 25 лет, отправились на экскурсию в длинную пещеру. Сейчас группа на расстоянии четырёх километров от входа в неё.

Когда дети находились в пещере, пошёл сильнейший ливень, вход не только полностью затопило, но и завалило камнями.

Сезон дождей в Таиланде продолжается. Ряд скептиков полагают, что спасти детей не удастся, пока он не закончится.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Таиланде спасатели рвутся к детям: В пещере пробурено больше 100 скважин

Бывший донецкий шахтер предложил способ спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде

Илон Маск предложил помощь властям Таиланда в спасении детей из пещеры

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем