В Таиланде власти отказались от спасения детей из пещеры вплавь

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При операции спасения погиб боевой пловец королевских ВМС. Он добровольно вызвался участвовать в спасении детей из затопленной пещеры.

Сообщается, что причиной его смерти стала потеря сознания при прохождении затопленной пещеры. После этого власти отказались от идеи спасения вплавь детей, попавших в беду в Таиланде. Поначалу ВМС этой страны предлагало, чтобы к каждому ребёнку был приставлен профессиональный напарник-дайвер.

Также пришлось отказаться и от прокладки воздушного кабеля. Этому препятствует наличие узких коридоров и резких поворотов пещеры.

В спасении детей в Таиланде решил оказать помощь и Илон Маск. Им туда уже направлены специалисты, работающие в двух его компаниях. Они на месте приступят к изучению возможностей эвакуации.

Перед этим свою помощь предлагало МЧС России. Как в итоге будут спасать детей из пещеры в Таиланде, пока не известно.

Юные футболисты в возрасте 11 – 16 лет вместе с футбольным тренером, которому 25 лет, отправились на экскурсию в длинную пещеру. Сейчас группа на расстоянии четырёх километров от входа в неё.

Когда дети находились в пещере, пошёл сильнейший ливень, вход не только полностью затопило, но и завалило камнями.

Сезон дождей в Таиланде продолжается. Ряд скептиков полагают, что спасти детей не удастся, пока он не закончится.