VistaNews.ru


В Иркутском водохранилище у катера с пассажирами закончилось топливо

Сегодня, 09:24

У судна истек ТО еще в 2017 году, водитель привлечен к ответственности. В инциденте, зафиксированном 6 июля, никто не пострадал.

Сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области информируют, что 6 июля в Иркутском водохранилище у катера с пассажирами закончилось топливо, что стало неожиданностью для водителя судна. Транспорт дрейфовал в акватории, в результате спасатели отбуксировали его из залива Мельничная падь до водно-моторной станции Еловая.

В ходе досмотра документов установлено, что техническое обслуживание истекло в 2017 году, это и привело к тому, что неисправный датчик топлива показывал неправильное его количество. Естественно, за подобное правонарушение владелец катера будет отвечать перед законом. Отмечается, что маломерные суда проходят ТО каждые 5 лет, причем процедура не требует финансовых затрат со стороны владельца транспорта.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Крымский мост охраняют три артиллерийских катера Каспийской флотилии

В иркутском музее «Тальцы» молния ударила в часовню

Катера с каютой

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем