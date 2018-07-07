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У судна истек ТО еще в 2017 году, водитель привлечен к ответственности. В инциденте, зафиксированном 6 июля, никто не пострадал.

Сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области информируют, что 6 июля в Иркутском водохранилище у катера с пассажирами закончилось топливо, что стало неожиданностью для водителя судна. Транспорт дрейфовал в акватории, в результате спасатели отбуксировали его из залива Мельничная падь до водно-моторной станции Еловая.

В ходе досмотра документов установлено, что техническое обслуживание истекло в 2017 году, это и привело к тому, что неисправный датчик топлива показывал неправильное его количество. Естественно, за подобное правонарушение владелец катера будет отвечать перед законом. Отмечается, что маломерные суда проходят ТО каждые 5 лет, причем процедура не требует финансовых затрат со стороны владельца транспорта.