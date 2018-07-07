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Сходила к стоматологу: В Красноярске женщина лечилась после этого 11 месяцев

Сегодня, 09:10

От зубной боли не уйдёшь, но после лечения бывают ещё худшие последствия. Такие факты не единичны.

 В Красноярске женщина обратилась к стоматологу, как только у неё заболел зуб. После этого она лечилась 11 месяцев.

Женщина пошла к стоматологам поликлиники №3. Ей полечили и запломбировали зуб. Однако её мучения на этом не кончились.

Она стала чувствовать постоянную ноющую зубную боль. Более того, у неё заложило нос со стороны «вылеченного» зуба.

Женщина вернулась к стоматологу, который назначил ей курс лечения. После 20 дней терапии облегчения не наступило.

Тогда она решила обратиться к медикам другой поликлиники. Те быстро установили причину боли.

Оказалось, что часть пломбировочного материала была выведена за пределы канала зуба и попала в щёку.

Пациентке потребовалась специальная операция для извлечения инородного тела. Затем она пробыла на стационаре ещё 10 дней.

Общий период времени от того, как женщине установили дефектную пломбу, и до её излечения составил 11 месяцев.

Жительница Красноярска подала иск в суд. Фемида его удовлетворила на сумму в 58,8 тыс. рублей. Также на поликлинику возложили обязанность по уплате судебных издержек.

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