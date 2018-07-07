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В Пулково застряли пассажиры рейса Петербург - Ираклион

Сегодня, 09:04

Задержка вылета составила более девяти часов.

В Пулково вынуждены были провести ночь пассажиры рейса Петербург – Ираклион. Люди застряли в Санкт-Петербурге из-за ожидания прилёта лайнера авиакомпании. Местная пресса со ссылкой на пояснения очевидцев пишет, что регистрация началась в 21:20 6 июля. Ожидалось, что вылет в Ираклион состоится не позднее полуночи, однако в итоге ждать пассажирам пришлось более девяти часов. В итоге было объявлено о переносе рейса. Ожидается, что воздушное судно отправится к пункту назначения утром в воскресенье, 8 июля. Вылет запланирован на 9:30. Что послужило причиной данной задержки, не сообщается. Пассажиры глубоко возмущены действиями перевозчика, но сделать пока ничего не могут.

Ранее мы писали, что в Самаре пассажиры долгое время ждали вылета в Барселону. Причиной столь затяжной задержки стала неисправность двигателя. В общей сложности люди провели в аэропорту более 15 часов.

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