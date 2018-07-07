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Жителей Воронежа напугал крупный пожар на складе возле авторынка

Сегодня, 08:23

Дым можно было заметить в любой части северного микрорайона.

Крупный пожар на складе возле авторынка напугал жителей Воронежа в минувшую пятницу, 6 июля. Инцидент имел место быть на улице Антонова-Овсеенко в микрорайоне Подгорное. Пожар произошёл после обеда. Огонь быстро распространился по территории склада. Крыша здания мгновенно была охвачена пламенем.

Горожане опасались, что огонь перекинется на соседние здания. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные, которые тотчас же приступили к ликвидации пожара. Огонь и дым можно было увидеть в любой точке микрорайона. Специалистам удалось локализовать пожар, а затем и полностью погасить его. О пострадавших ничего не сообщается. В настоящее время подсчитывается размер убытков. Что послужило причиной случившегося, пока не известно. Один из очевидцев снял происходящее на камеру и выложил в сеть.

Ранее мы писали, что в Новосибирске посреди улицы взорвался грузовик. Автомобиль загорелся ночью, что напугало спящих горожан.

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