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Бывший донецкий шахтер предложил способ спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде

Сегодня, 20:23

Бывший донецкий шахтер Юрий Павлюков предложил свой способ: проложить в затопленной пещере водонепроницаемый рукав, пустить по нему воздух, и тогда детей из затопленной пещеры можно будет вывести. Подобный рукав применяется при строительстве шахт и метро при щитовой проходке.

Мнения экспертов разделились: одни говорят, что такая операция возможна, другие утверждают, что рукав не выдержит давления воды, кроме того, водолазам будет очень трудно протянуть его к заблокированным детям.

12 ребят из тайской юниорской футбольной команды «Лесные вепри» в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер больше недели находятся в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда. 23 июня они решили посетить пещеру, но в это время сильнейший тропический ливень затопил вход в нее. Люди оказались заблокированными.

Для спасения детей из затопленной пещеры подключились военные горноспасатели, боевые пловцы армии Таиланда. Участвуют также гражданские спасатели и дайверы-волонтеры.

Спасатели смогли пробраться к пещерным пленникам. С ними сейчас находятся пять боевых пловцов и два врача. Детям переправляют энергетические гели, содержащие глюкозу и питательные вещества. Сейчас разрабатываются способы их спасения. Предлагается обучить ребят дайвингу, чтобы они самостоятельно покинули затопленную пещеру. Надеяться на то, что вода спадет, не приходится – сезон дождей в Таиланде только начался, и будет продолжаться около четырех месяцев.

Пещера Тхам Луанг имеет в длину 7 километров, кроме того, имеет трехкилометровые боковые ответвления.

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