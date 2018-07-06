Проверка зоопарка в Рязани повергла правоохранителей в ужас

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После публикации шокирующего видео инспекторы и прокурор дотошно проверяют каждый сантиметр на территории зоопарка в Рязани.

Внеплановая проверка зоопарка «Ноев ковчег» в Рязани прошла сегодня днём в Дашково-Песочне. Местные жители заявляли, что за животными здесь не ухаживают и кормят тухлятиной. Инспекторы активизировались после публикации в сети ролика, где рассказывается об условиях содержания обитателей зверинца. У специалистов профильных ведомств состояние здоровья животных вызвало много вопросов.

Они выяснили, что продукты для питомцев «с запашком». В частности, на месте обнаружили тухлую капусту и гнилые огурцы. Прокурор констатировал, что продукты содержатся не надлежащим образом. Животные все имеют признаки обезвоживания.

Между тем, стало известно, что региональное управление ветеринарии уже отчиталось перед властями области о результатах проверки. На странице губернатора Николая Любимов «Вконтакте» появилась запись от страницы ведомства, где говорится, что в ходе осмотра документов, животных и территории действительно были выявлены нарушения. В этой связи было решено возбудить административное дело. По итогам рассмотрения материалов ответственных лиц привлекут к административной ответственности.