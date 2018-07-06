Мужчина нуждался в хирургическом вмешательстве из-за полученной бактериальной инфекции

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44-летнему мужчине из Мельбурна пришлось обратиться за медицинской помощью из-за опухоли мошонки. Врачи были вынуждены проводить операцию по удалению части мошонки и пересадке кожи из непострадавших мест.

Мужчина довёл себя до такого состояния, что передвижение по дому стало попросту невозможным. Из-за этой же причины страдала и личная жизнь молодого человека. Врачи определили, что причиной тому стала бактериальная инфекция. Бактерии могут участвовать в процессах, которые являются основными при воспалительных поражениях половой сферы.

После успешного хирургического вмешательства, мужчина нуждался в восстановлении мошонки. Врачи рекомендуют быть бдительными и при малейшем подозрении обращаться к специалистам, так как на начальных этапах возможно лечение антибиотиками.