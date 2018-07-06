В Ленобласти на заброшенном кладбище был найден череп человека

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Обеспокоенная 41-летняя женщина прибежала в полицию, чтобы рассказать о находке своего родственника. Сейчас останки отправлены в лабораторию, чтобы установить причины и дату смерти, а также, по возможности, какие-либо данные о погибшем.

В Тихвине, Ленобласть, на заброшенном кладбище Николина Гора вчера вечером был найден череп человека в черном полиэтиленовом пакете. Обнаружил его 24-летний парень возле Храма святого праведного Иова Многострадального.

Кладбище является старинным – было организовано еще в 18 веке. Похоронены разные слои общества, поэтому определенной истории у него нет. Однако оно является уже закрытым – с 2011 года здесь не проводят больше захоронения.