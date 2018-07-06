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В Торжке малыш потянулся за котом и выпал из окна третьего этажа

Сегодня, 18:34

С третьего этажа, не удержавшись, выпал ребенок. Разработана памятка для родителей в летнее время.

5 июля, в четверг, из окна многоэтажного дома в Торжке около Калининского шоссе выпал ребенок. По словам очевидцев, малыш потянулся за котом и не удержался, свалившись вниз. Падение было совершено с третьего этажа. Ребенка забрали в больницу с переломом бедра.

Случай не единичный. Зафиксированы инциденты выпадения маленьких детей из окна в Костроме, Воронеже, Твери и Омске. Практически во всех случаях виновницей травм стала москитная сетка, которая не выдерживала веса малышей и выпадала вместе с ними.

В связи с этим правоохранительными органами была разработана памятка для родителей, особенно в летнее время. Не стоит оставлять окна нараспашку, лучше оставить их в режиме форточки или проветривания, не бросать детей без присмотра, обязательно нужно следить за тем, чем занимается ребенок. Необходимо убрать все предметы мебели, с помощью которых малыш может забраться на подоконник. И, наконец, не стоит подзывать детей к окну, находясь на улице. Самой надежной защитой, конечно, являются решетки на окнах, но не все жители квартир могут поставить себе таковые. Дети - это большая ответственность и естественно, что следить за ними нужно с утроенной силой.

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