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В Саратове покупатель обнаружил в хлебе насекомое

Сегодня, 18:17

Пострадавший поделился «находкой» в группе «ВКонтакте», однако не получил должной поддержки, на которую рассчитывал. Пекарня, где был куплен этот хлеб, является любимой у горожан.

Мужчина приобрел хлебобулочное изделие в пекарне Юбилейного. Когда резал, внутри обнаружил насекомое – позже снял на камеру и поделился в социальных сетях. Многие комментаторы, конечно, считали это неподобающим и ужасным, но есть те, кто не верит мужчине. По их мнению, покупатель мог просто подложить таракана, чтобы оклеветать пекарню. «Люди туда выстраиваются в очередь», - заметил мужчина под постом.

В Саратове хоть и считают хлеб одним из лучших по России, однако неприятные «сюрпризы» там не впервые. Так, два года назад, покупательница нашла внутри крысиную голову, которую позже объявили как «скопившимися остатками муки на дне тестомешалки».

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