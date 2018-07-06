«Вместо наркоза виски»: В Магнитогорске хирург сделала подруге липосакцию на дому

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Действиями женщина заинтересовалась полиция.

В сети активно распространяется ролик, где якобы запечатлена операция по удалению жировых отложений на дому. Видео снято в Магнитогорске в частной квартире. Если верить автору видео, женщина-хирург сделала подруге липосакцию на дому в антисанитарных условиях, без необходимой подготовки и анестезии.

Врач резала приятельницу «по живому» и вместо наркоза врач предлагала выпить виски. Пациентка в свою очередь кричала от боли и требовала прекратить операцию. Всё это было запечатлено на опубликованных кадрах. После публикации в сети видео вызвало широкий общественный резонанс и заинтересовало полицию. Представители регионального управления МВД пояснили, что уже начали проверку по указанному факту. Если происходящее в ролике окажется не постановкой, а правдой, то в отношении хирурга может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что звезда «Дом-2» Мусульбес на глазах у всей страны отрезала грудь. Девушка легла на операционный стол в прямом эфире.