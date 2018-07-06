Туристы из Саудовской Аравии стали лидерами по кражам за время Чемпионата мира по футболу

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Туристам со всего мира пришлось столкнуться с обратной стороной российского гостеприимства – ворами и мошенниками.

Карманники предпочитали работать с мексиканцами, аргентинцами и испанцами, но крупные мошенники заприметили для себя богатых арабов, приехавших поболеть за свою сборную во время Чемпионата мира по футболу. Одной из пострадавших оказалась 35-летняя Алдавуд Манал Насира, решившая перекусить в одном из московских винных баров «Ла Боттега». Злоумышленники стащили у женщины сумочку, в которой было несколько тысяч долларов наличными, банковские карточки, паспорта, дорогостоящие телефоны и дизайнерские духи.

Лидерами по кражам стала компания парней, решившая организовать себе перелёт из Москвы в Волгоград. Опытные мошенники, взявшиеся организовать поездку, украли у граждан Саудовской Аравии 120 тысяч долларов США и 110 тысяч евро. Футбольные фанаты так и не смогли вылететь.

Правоохранительные органы были готовы к такому наплыву злоумышленников, поэтому организовали специальные отряды в районе Никольской в Москве на время Чемпионата мира, чтобы противодействовать кражам и отлавливать карманников.