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Специалисты "Прямого эфира" узнали обстоятельства смерти Анастасии Тарасюк

Сегодня, 17:59

Общественность потрясла новость о смерти Анастасии Тарасюк из города Шатура. Девушка планировала покорить Москву за счёт скандального телепроекта “Дом-2”. Обстоятельства смерти смогли выяснить. 

Родные и близкие девушки до сих пор не могут смириться с тем фактом, что Анастасия ушла из жизни. Лучшая подруга Анастасии рассказала о том, что Тарасюк состояла в отношениях с женатым московским бизнесменом, у которого было двое детей. Этим человеком оказался Никита Кузнецов. Подруга упомянула и то, что именно Никита оплатил девушке лечение за границей. 
Эксперты проекта “Прямой эфир” взялись выяснить, что же действительно случилось с девушкой. Специалисты пришли к выводу, что амбициозная и наивная Анастасия разочаровалась в реальности, так как её желанию заработать большие деньги с минимальными возможностями не сбылось. 
Андрей Малахов также назвал эту историю примером для других девушек, которые стремятся покорять столицу.

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