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Персонал и люди, которые пребывали в ожидании приема, чудом не пострадали.

В сети появилось видео, как в ивановской 9-й поликлинике потолок обрушился на пациентов. Автор видео в тот день не смог попасть к профильному специалисту, как планировал. Оказывается, что такие «водопады» с потолка происходят регулярно. 4 июля шел дождь и именно он вызвал такие последствия.

В медицинском учреждении, как уточняет главный врач, неправильно сделали ливневку и теперь при каждом ливне администрация больницы вынуждена своими силами бороться с последствиями непогоды.

Правительство Ивановской области уже начало бы процесс устранения недочетов, но не может, учреждение все еще находится в собственности города, хотя процесс передачи уже стартовал. Какой промежуток времени пройдет до момента полной передачи, неизвестно.