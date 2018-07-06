В Смоленске около магазина стая собак напала на ребенка

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Случай нападения бродячих собак зафиксирован в Смоленске. Агрессия бездомных животных или же безответственность человечества.

В Смоленске около магазина "Магнит" на маленького ребенка напали бродячие собаки. Ребенок не пострадал. Его старшая сестра сообщила о происшествии в одном из пабликов социальной сети "Вконтакте". Она убедительно просила не кормить бродячих псов и тем более не прикармливать их около магазинов, практически в самом людном месте. Однако, такой призыв вызвал у многих некоторые сомнения на этот счет. Ведь если перестать кормить собак они станут еще агрессивнее и тогда уж тем более будут нападать на людей.

Например, в Иркутской области так же было зафиксировано нападение собак на трехлетнего ребенка, гуляющего со своей бабушкой. Мэр города заявил, что будет организовано мероприятие по отлову таких собак, но куда их будут помещать он не озвучил.

Существует мнение, что стоит не разводить столько собак в одном месте, чтобы от них можно было хотя бы отбиться. Ведь на самом деле сами люди ставят собак в подобное положение, выставляя их на улицу или же не стерилизуя. Потому в первую очередь нужно позаботиться об ответственности самих граждан за тех, кого они приручили.