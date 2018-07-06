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Житель Удмуртии развратил девять девочек порно-снимками

Сегодня, 16:53

Преступник может избежать наказания в виде лишения свободы, однако этот вопрос пока остается открытым по некоторым причинам. Помимо развращения, злоумышленник обвиняется в распространении порнографии.

Житель Удмуртии развратил девять девочек порно-снимками, пострадавшими оказались местные жительницы от 11 до 16 лет. Мужчина переписывался с детьми в соцсетях, где распространял неприличные кадры и просил своих собеседниц поделиться с ним их же изображениями, на которых девочки без одежды.

В данный момент 31-летний гражданин задержан, а его мобильный телефон изъят и проверяется, потерпевшие также опрошены. Правоохранители направят мужчину на прохождение психиатрической экспертизы для установки возможных отклонений.

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