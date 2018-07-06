В Волгограде спасатели спасли голого мужчину на краю моста

Сегодня, 16:52

В половине четвертого утра пассажиры на железнодорожной станции стали свидетелями грустной истории с хорошим финалом. На краю моста стоял отчаявшийся мужчина без одежды.

В Волгограде сегодня утром люди заметили голого мужчину на краю моста, он стоял на краю Комсомольского путепровода, между прочим, высота которого около 8 метров. Спасатели тут же прибыли его спасать. На попытки оперативников уговорить гражданина вернуться на безопасную поверхность моста он не реагировал, поэтому одному из работников спасательной службы пришлось тоже перелезть через шумозащитный экран и буквально силой вытащить его из пропасти.

Сейчас парень уже в безопасности. Его осмотрели медики, после чего врачи пообщались с родными и успокоили их. Причину, по которой мужчина оказался на краю моста, сейчас выясняют полицейские.