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В Ставрополе на проезжую часть упали сразу два дерева

Сегодня, 16:00

«Зеленые» категорически против спила деревьев продолжают своей позицией угрожать жителям города.

В Ставрополе на проезжую часть упали сразу два дерева. Фотографии шокирующего содержания не оставляют людям выбора как жаловаться на деятельность так называемых «зеленых». Борцов за природу и зеленые посадки люди не могут спокойно воспринимать. На улицах Пригородной и Ворошилова упали сразу два сухостоя.

По счастливому стечению обстоятельств пострадавших нет, но моглобыть и по-другому. В таком случае искать виновных пришлось бы в ответственном комитете администрации. Жители предлагают вовремя проводить необходимые мероприятия чистки деревьев на улицах города. Горожане пишут в социальных сетях, что дерево, которое упало в районе дома №13, давно нужно было убрать.

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