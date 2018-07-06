Сегодня, 16:00

«Зеленые» категорически против спила деревьев продолжают своей позицией угрожать жителям города.

В Ставрополе на проезжую часть упали сразу два дерева. Фотографии шокирующего содержания не оставляют людям выбора как жаловаться на деятельность так называемых «зеленых». Борцов за природу и зеленые посадки люди не могут спокойно воспринимать. На улицах Пригородной и Ворошилова упали сразу два сухостоя.

По счастливому стечению обстоятельств пострадавших нет, но моглобыть и по-другому. В таком случае искать виновных пришлось бы в ответственном комитете администрации. Жители предлагают вовремя проводить необходимые мероприятия чистки деревьев на улицах города. Горожане пишут в социальных сетях, что дерево, которое упало в районе дома №13, давно нужно было убрать.