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В Саратове произошло массовое отравление в кафе «Автосуши Саюри»

Сегодня, 15:41

В Саратове зафиксированы случаи острых кишечных инфекций. Массовое отравление людей произошло в заведении «Автосуши Саюри» на улице Чапаева.

Скорее всего, виновниками были роллы, которые, как показала проверка, готовились с нарушениями техпроцессов и условий хранения продуктов. Деятельность предприятия в настоящее время приостановлена, сообщает саратовское управление Роспотребнадзора.

Министерство здравоохранения Саратовской области выпустило памятку, как обезопаситься от энтеровирусной инфекции.

Рекомендации довольно просты. Чтобы не произошло отравление, медики рекомендуют соблюдать личную гигиену, не купаться в грязных водоемах, не пить сырую воду, не покупать еду в неприспособленных местах, не есть немытые фрукты и овощи.

Источником энтеровируса является больной человек, поэтому надо стараться избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний.

"При появлении симптомов инфекционных заболеваний - повышенной температуры тела, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула и других следует немедленно обращаться за медицинской помощью", - напоминае Минздрав Саратовской области.

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