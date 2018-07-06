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Житель Уфы спас собаку от смерти в выброшенном рюкзаке

Сегодня, 15:36

В Уфе молодой человек обнаружил "живой рюкзак". Как выяснилось позже, в нем находилась маленькая такса.

Один из жителей Уфы на сайте Пикабу со своего аккаунта опубликовал историю о том, как он спас "свою Джульетту". Речь идет о собаке, которую автор обнаружил выброшенной около дороги в парке, замурованной в рюкзаке и тихо поскуливающей. Первая попытка извлечь животное из импровизированной тюрьмы не удалась, так как собака так и норовила укусить чужака. Это и неудивительно. Ведь по следам на самой сумке было видно, что собаку засунули в нее насильно и застегнули молнию, но собака прогрызла своей голове путь на волю, чтобы спастись от смерти.

Будущий хозяин "Жульки" не растерялся взял немного корма и предпринял еще одну попытку освободить животное, но и эта попытка не увенчалась успехом. Тогда мужчина взял палку покрепче, подцепил лямку рюкзака и отнес все это к себе домой. Семейный совет решил вести собаку к ветеринару.

После наркоза собака была свободна и уже подружилась с сыном рассказчика. Как поведал автор истории, его удивляет подобное жестокое обращение с животными и он не понимает, как со столь милым животным можно было так поступить. Случаи необоснованной жестокости к животным достаточно часто фиксируются в обществе, но задача таких людей, как автор на Пикабу, сохранить дружбу собак и людей.

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