В Рязани сошли с рельс два вагона

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Под Рязанью локомотив врезался в вагон-автомобилевоз. По предварительным оценкам, стоит обновить систему железнодорожного сообщения.

Под Рязанью на станции Рыбное 6 июля в 2:15 во время маневренных грузовых работ локомотив не рассчитал траекторию и врезался в бок вагона-автомобилевоза. Два пустых вагона сошли с рельс. Пострадавших нет. Последствия данного инцидента были быстро ликвидированы. Эта ситуация не повлияла на дальнейшее движение поездов. Известно, что ранее подобный случай произошел и под Тулой, с рельс сошло 24 вагона поезда, груженого щебнем и песком.

Пострадавших не было. Это обусловлено тем, что поезда идут слишком перегруженными и зачастую их сложно контролировать, как в случае с рязанским локомотивом. Это происходит не только с грузовыми поездами, но также и с пассажирскими. Стоит заменить столь тяжелые поезда на что-либо более подвижное и маневренное. К примеру, в Японии существуют экспрессы, двигающиеся более 300 км/ч, они маневреннее и легче, но даже это не исключает возможность аварии, что уж и говорить о грузоподъемных локомотивах.