В Казани появились мошенники-газовщики

Сегодня, 14:30

Сотрудники полиции Казани предупреждают жителей города об опасности. Участились случаи мошенничества, которые совершают преступники под видом сотрудников газовой службы.

Городская администрация Казани вместе с сотрудниками полиции города снимаются поисками мошенников, которые обманывают жителей под видом сотрудников городской газовой службы. Известно, что группа лиц под видом газовщиков в сопровождении работников МЧС приходит в квартиры и дома с целью проверки газового оборудования.

После выполнения всех предписаний они сообщают владельцу жилья о нарушениях и требуют установить автономное пожарное извещение и приборы, которые сигнализируют об утечке газа. Пострадавшие сообщили, что фейковые газовщики за установку такого оборудования требуют от 1500 до 3500 рублей, а сама установка происходит при помощи двух шурупов и скотча.

Напомним, что в Татарстане начиная с 2016 года населению устанавливают бесплатные датчики пожарной безопасности. В первую очередь это касается социально незащищенных слоев населения.

В полиции Казани обратились к жителям и попросили быть бдительными, в случае посещения их жилья подозрительными людьми. Необходимо сигнализировать в правоохранительные органы. Руководство газовой службы Казани не предполагает, кто может под их личиной так обманывать население.