Житель Казахстана «поймал на камеру» падение и взрыв НЛО

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Подбитый космический корабль пришельцев упал в районе села Карасу. Мистическое ЧП в степи стало причиной масштабного пожара.

Падение и взрыв НЛО в ночном небе Казахстана «поймал на камеру» житель Карасу. Около минуты мужчина наблюдал за приближение окутанного огнем корабля пришельцев к земле, впоследствии увидев яркую вспышку. Предполагается, военные подбили НЛО.

Источник фото: портал LifeNews

Шокированные свидетели устремились к месту крушения инопланетян, обнаружив горящий обломок, напоминающий люк. Прибывшие на место мистического ЧП полицейские задокументировали падение предполагаемого НЛО.

Примечательно, в момент крушения космической «тарелки» в районе села Карасу наблюдались помехи со связью. Скептиков подобными байками не обмануть. Большинство свидетелей инцидента в степи Казахстана уверены, масштабный пожар возник в результате неудачного запуска ракеты.