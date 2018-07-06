В Ростове центр оцепили из-за подозрительной сумки

Сегодня, 14:07

Жители начали паниковать и распространять информацию о взрывчатке.

Данные не подтвердились. Оказалось, что в Ростове центр оцепили из-за пустой бесхозной сумки. Но эта информация не остановила распространение слухов, и в социальных сетях появились данные о взрывчатке, ее размерах, о возможных последствиях если она будет запущена.

«Оцеплен нарядом полиции, сотрудники магазина стоят на улице, рядом с ячейками хранения - большая спортивная сумка, ожидается прибытие кинологов и саперов», - сообщали с интригой жители Ростова.

В лучших традициях сериалов люди размышляли над судьбой жителей Ростова. Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели территорию, после определили, что сумка не несет опасности и закончили на этом ажиотаж вокруг сумки. Следует помнить алгоритм действий при подобных случаях. Если заметили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросить людей, находящихся рядом. Постараться установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщить о находке в полицию. Если обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросить соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в отделение полиции.