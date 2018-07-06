В Камызяке спасли утопающих подростков

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В Астраханской области двух ребят на надувном матрасе унесло за 1,5 км от берега.

В Камызяке спасателям поступило сообщение об утопающих детях на р. Кизань, которые держались за матрас, чтобы спасти свою жизнь. К счастью, подростков спасли. Выяснилось, что школьники решили отплыть подальше от пляжа «Косточка», но не ожидали, что сильный порыв ветра сможет унести их так далеко.

Ребята пытались выбраться самостоятельно, но такие попытки не увенчались успехом – к ним вовремя подоспели спасатели на катере.

Теперь родителям предстоит провести профилактическую беседу со своими детьми, которые пренебрегли своей жизнью.

Как стало известно ранее, в Калуге утонул ребенок, который поехал со своими родственниками на пруд порыбачить. Взрослые не заметили, как дети отошли самостоятельно на глубину, а когда обратили внимание, то бросились спасать. К сожалению, удалось спасти только старшего мальчика, младший утонул.