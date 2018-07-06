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В Кемерово следком ищет пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»

Сегодня, 13:35

Следователи просят ответственно отнестись к вопросу всех участников инцидента.

В Кемерово следком ищет пострадавших при пожаре в «Зимней вишне». Продолжаются разбирательства в вопросе поиска виновных в трагедии. Собранные доказательства зафиксированы. Проводятся мероприятия, направленные на решение вопроса помощи пострадавшим. На данный момент полиция просит всех участников инцидента прийти в отделение. Все подробные инструкции и причины явки сообщат после личного прихода. Предварительно все жертвы трагических событий посетили следком до 26 июня, а тем кто не смог или не захотел почтить визитом правоохранителей просят связаться через мобильную сеть.

Указанным лицам необходимо позвонить по телефонам 8-950-053-87-35, 8-913-294-24-37 и 8-923-195-05-53 с целью уточнить ущерб, которой им причинил пожар, сообщает пресс-служба управления.

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