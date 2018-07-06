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Мать-героиню с подругами избили в гей клубе «Голубая устрица» в Кирове

Сегодня, 12:13

Отметить успех сына на экзаменах пенсионерка решила по приглашению из соцсети.

В Кирове на Заводской улице в клубе любителей нетрадиционной ориентации избили мать-героиню с двумя подругами. «Голубая устрица» должна была стать местом для празднования успехов одного из сыновей Ларисы Альбертовны. Однако ожидания трех подруг не подтвердились, а злостные трансвеститы избили их. Вопиющее хамство со стороны хозяев клуба возмутило одурманенных женщин.

Они поссорились между собой и спровоцировали вызов службы охраны. Одну схватили за волосы и стали бить о стену, а вторую толкнули, однако самый большой ущерб «тусовщицы» нанесли друг другу. В итоге претензий к клубу у женщин нет, они отправились каждый по своему делу: в больницу, в участок, домой.

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